Pazarda 220 bin liralık altın ve 165 bin lira nakitini çaldırdı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde yer alan pazarda ziynet eşyalarının ve yüklü miktarda paranın bulunduğu çanta çalındı.

İddiaya göre; Seyhan Aral, biriktirdiği altın ve parayı eve hırsız girer korkusuyla çantasına koyup pazara gitti. Aral, semt pazarında alışveriş yaptığı esnada bir şüpheli kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

"GÜVENİLİR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ”

Aral, çalınan parasını ev almak için biriktirdiğini belirtti.

Eşi ile polis merkezine giderek şikayetçi olan Enes Aral, "Eşim, son zamanlarda mahallemizde hırsızlık olaylarının artmasından dolayı biriktirdiğimiz para ve altınları yanına almasının daha güvenilir olduğunu düşünmüş" dedi.

Aral, çantada 220 bin lira değerinde altın ve 165 bin lira olduğunu ifade etti.