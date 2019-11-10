Pendik'te düğüne giden baba ve 2 oğlu silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da baba ve 2 oğlu davetli olarak gittikleri düğünde aralarında husumet olan 3 kişi ile karşılaştı. Çıkan silahlı kavgada ise 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 1 kişi de öldü.

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İstanbul Pendik'teki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Yeniasır Caddesi'nde, bir düğüne davetli olarak gelen grup, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen üç kişiyle karşılaştı. Gruptakiler, bu kişilere pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

Saldırıda, Şenol, İlyas ve Murat Kara yaralandı. Yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Şenol Kara, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki kişinin tedavisi ise sürüyor. Bu arada, vurulan kişilerin baba ve iki oğlu olduğu belirtildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı sonrasında araçla kaçan 3 şüpheliyi olayda kullandıkları pompalı tüfek ve tabancayla yakaladı.

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