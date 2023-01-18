Piknikte yediği tavuktan zehirlendi: 8 ay yürüyemedi

Malatya İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rümeysa Bingöl 8 ay önce arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitti. Bingöl bir süre sonra rahatsızlanarak kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen Bingöl gece saatlerinde tekrar fenalaştı.

Kollarında başlayan güç kaybını kısa sürede vücudunun tamamında hisseden genç kız yürüme hareketi kısıtlanırken, ailesi tarafından getirildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Arkadaşlarıyla gittiği pikniğin kabusa döndüğünü kaydeden Rümeysa Bingöl, "Geçtiğimiz yıl 24 Mayıs’ta okulda arkadaşlarımızla pikniğe gittik. Diğer gün kolumda ve ayaklarımda uyuşma başladı. Bir süre sonra kol ve ayaklarımı hiçbir şekilde oynatamadım. Üniversite hastanesine gittiğimizde kas gevşetici iğne yaptılar o da vücudumda olan zehri daha çok yaymış. Gece ayağa kalkmak isterken yere yığıldım kalkamadım. Eğitim Araştırma Hastanesi geldik bütün tetkikler yapıldı ama sonuçlar temiz çıktı" dedi.

Gözetim altına alındıktan sonra solunum kaslarının gittiğini ve yoğun bakıma alınarak entübe edildiğini anlatan Bingöl, "22 günü entübe olarak üzere dört buçuk ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Daha sonra fizik tedavi servisine geldim. Burada da hocalarımız bana destek oldular. Ayağa kalkmama, yürümeme yardımcı oldular. Şu anda adım atabiliyorum" şeklinde konuştu.



"AYAĞA KALKAMAZ DURUMA GELDİ"



Rümeysa’nın piknikte yediği yemek sonrası rahatsızlandığını kaydeden baba Şükrü Bingöl ise “Biz de üniversite hastanesine gittik orda herhangi bir şeyi olmadı diye geri gönderdiler. Aynı günün gecesinde de kızım ayağa kalkamaz duruma geldi" ifadelerini kullandı.

Rümeysa’nın rahatsızlığına sebep olan durumun gıda zehirlenmesi olarak değerlendirdiklerini aktaran Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi baş fizyoterapisti Tuğba Karabulut da, "Rümeysa hastanemize botulinum toksini nedeniyle başvurdu. Öncesinde yoğun bakım süreci geçirdi. O süreçte solunum kasları, yüz kasları, yutmasını ve bütün vücudunu hareket etmesini sağlayan bütün kaslarında belirgin güç kayıpları yaşadı. Genel durumu stabil hale geldikten sonra da kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için fizik tedavi kliniğimizde tedavi gördü. O dönemden itibaren uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle çok büyük ilerlemeler kaydettik" şeklinde konuştu.



"ADIM ATMAYA BAŞLADI"



Rümeysa’nın yaklaşık 8 ay sonra yeniden yürümeye başladığını belirten Fizyoterapist Talha Ersöz de, “Fizik tedavi servisine geldiğinde dört ekstremitenin kuadriplejide Hareket eksikliği ile buraya geldi. Beraber egzersizlerimize devam ettik. Bugün geldiğimiz aşamada artık bağımsız bir şekilde kendi adımlarını atmaya başladı" diye konuştu.