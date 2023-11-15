Polat çiftinin itirazı reddedildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Sulh Ceza Hakimliği Avukat Sevinç Horoz’un tutukluluğa ilişkin itirazını reddetti. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının ardından itirazın değerlendirilmesi için dosya Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat gibi isimlerin de yer aldığı 14 kişi soruşturma çerçevesinde 5 Kasım Pazar günü tutuklandı.

Polat çifti için son olarak, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanması olayında da tutuklama kararı verilmişti.

Merkezin, 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanan Polat çiftin tutuklanması istendi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği bu suçtan da Polat çiftinin tutuklanmasına hükmetti.