Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

Sürücüsü belirlenemeyen ve içerisinde Afgan uyruklu 20 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, Şanlıurfa-Adana Otoyolu üzerindeki kontrol noktasında arama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.



Bir süre kovalamacının ardından polislerin durdurduğu araçtan kaçan bir göçmene, yolun karşısına geçtiği sırada M.B'nin kullandığı ticari araç çaptı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kaçak göçmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Göçmenin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Araçtaki 14 kaçak göçmen işlemleri için emniyete sevk edilirken, olay sırasında kaçan 5 göçmeninin bulunması için çalışma başlatıldı.



Öte yandan düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan, minibüsten inerek kaçan Afganistanlı 14 kaçak göçmen ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.