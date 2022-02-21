Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir? (TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli?)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi.



Prof. Dr. Hasan Mandal, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Bunun üzerine Hasan Mandal'ın hayatı ve kariyeri merak edildi.

HASAN MANDAL KİMDİR?

1965 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Hasan Mandal, 1987 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olup, 1992 yılında Newcastle Üniversitesi'nden Doktora unvanını aldı.

Mandal, 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayıp, 1996'da Doçent, 2001'de Profesör unvanını aldı.

Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği bölümünün isminin 2002 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği olarak değişmesi ile 2002-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde akademisyenliğe devam etti. Ayrıca, 2004-2010 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.



Kendisi Dünya Seramik Akademisi'ne (WAC) üye seçilmiş olup WAC'ın tek Türk üyesidir.



15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak Sabancı Üniversitesi'nde Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012-2015 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.



Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi, 24 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı.



20 Temmuz 2016'da ise YÖK Başkanvekili olan Prof. Dr. Mandal, 12 Ocak 2018 tarihine dek YÖK Başkanvekilliği görevini sürdürdü.



Aynı tarih itibarıyla Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili görevini yürüten Mandal, 22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atandı.