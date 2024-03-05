Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: Stres birikiminin olduğu bir bölge

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 28 Şubat'ta da deprem oldu. AFAD verilerine göre, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Bu bölgede yaklaşık bir aylık sürede 150’yi aşan büyüklükleri 2,0 ile 3,0 arasında değişen büyüklükte depremlerin yaşandığını söyleyen ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Çok dağınık bir alanda bu deprem dağılımları. Dünkü olan deprem de bu dağınıklığın hemen hemen ortasında bir noktaya denk geliyor." ifadelerini kullanmıştı.



Bu bölgede Türkiye’nin fay haritasından da bilindiği üzere bir aktif fayın olmadığını vurgulayan Özden, "Hemen güneyinde Çan, Biga fay hattı, kuzeyinde ise Karabiga fay hattı var. Bu bölgede haritalarda yer alan bir fay hattı yoktur. Özellikle şunu belirtmek isterim ki, ülkemiz coğrafyası içerisinde deprem kuşağı içerisinde yaşıyoruz. 5 büyüklüğüne kadar hemen her yerde deprem olabilir." diye konuşmuştu.

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