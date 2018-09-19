Görüşme yaklaşık bir saat sürmüştü. 2 ziyaretçi daha sonra rahibin ev hapsinde tutulduğu evden ayrılmıştı. Ziyaret eden kişilerin Amerikan pasaportlu bir rahip ve büyükelçilik çalışanı olmayan bir avukat olduğu anlaşıldı.



iki ziyaretçiyi rahibin evine götüren aracın da İstanbul'da bir üniversiteye ait olduğu öne sürülüyor. PKK ve FETÖ adına faaliyette bulunup casusluk yapmakla suçlanan Amerikalı Rahip, 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Brunson'ın tutukluluk kararı, sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.