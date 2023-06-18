Rapor parası ne zaman yatar? İşte SGK rapor parası ödemelerinde son bilgiler

Rapor parası olarak bilinen ödemeler çalışanların gündeminde yer alıyor. Çeşitli nedenlerle işe devam edemeyen ve rapor alan vatandaşların maaşlarında belli bir kesinti yaşanır ve daha sonra devlet tarafından yaşanan maaş kesintisi ödenir. İşte, bu kapsamda bilgiler...

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?



Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle çalışanların PTT veya e-Devlet üzerinden tanımlanan banka hesabına yatırılır.



Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilir.



RAPOR PARASI NE KADAR?



Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası, kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.



Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,



- Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,



- Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.



Buna göre; Asgari ücretlilerin alacağı rapor parası, 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 144,5 liradan 223.5 TL'ye, yatarak tedavide de 108,42 liralık tutar 167.68 TL'ye yükseldi.



RAPOR PARASINDAN YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?



Bir işçiye rapor parası ödenebilmesi için;



- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,



- İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,



- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması