Resmi Gazete'de yayımlandı: Açık hava konserlerine saat sınırı, havai fişek için izin ve eğlence yerlerinin çalışma saatlerine bölge düzenlemesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri; yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenebilecek.



Öte yandan açık havada gerçekleştirilen etkinlikler, 10.00-01.00 saatlerinde yapılacak.

AMAÇ GÜRÜLTÜ KAYNAĞININ ÇÖZÜLMESİ



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde yer alan eğlence yerleri ile ilgili bazı hükümlerin Danıştay kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında sıkıntılar meydana geldiği belirtildi.



Çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Yeni yönetmelik kapsamında 'şehre özel gürültü yönetimi', 'açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı', 'havai fişeğe izin şartı', 'gürültüye sürekli izleme sistemi', 'şantiyelere zaman ayarı', 'tarihi yapılara gürültü kalkanı', '81 ile gürültü haritası' konularında düzenlemeler yapıldığı açıklandı.



AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ 10.00 İLE 01.00 ARASINDA



Açıklamada müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebileceği ifade edildi.



Açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı kapsamında, gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle; açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı.



Müzik yayını yapan iş yerlerine, hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verileceği ve akustik raporların aynı takvim yılı içinde 3 ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edileceği ifade edildi.

"GÜRÜLTÜ KAYNAKLARININ SÜREKLİ TAKİBİ SAĞLANACAK"

Açıklamada, havai fişek kullanımı için zaman ve mekan bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildiği de kaydedildi.

Öte yandan yine şantiyelere zaman ayarı kapsamında, yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetlerinin süreklilik arz etmemesi ve dönemsel gerçekleştirilen faaliyetler olması sebebiyle; bu faaliyetler 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

TARİHİ YAPILARA GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KALKANI

Tarihi yapıların yakınında gerçekleştirilen gürültünün kısıtlanmasına ilişkin ise "Çevresel titreşim sınır değerleri düzenlenmiş olup belirlenen bu sınır değerler, tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas, kapsamlı titreşim ölçümler ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecektir" denildi.