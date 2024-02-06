Robert Downey Jr. yıllar sonra açıkladı: İşte Cillian Murphy'e kaptırdığı rol

BATMAN FİLMİNDEKİ ROLÜ MURPHY'E KAPTIRMIŞ

Robert Downey Jr.'ın Oppenheimer'daki rol arkadaşı Cillian Murphy ile yıllar önce başka bir Nolan filmi için karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.



Amerikan Sinematek panelinde konuşan ünlü oyuncu, "Batman Begins" filmindeki "Dr. Jonathan Crane/Scarerow" rolü için kendisinin de düşünüldüğünü anlattı.



Downey Jr., Nolan'ın kibar olmasına rağmen bu görüşmeye sıcak bakıyormuş gibi görünmediğini itiraf etti. Görüşmeler sonucu rolü alan isim Cillian Murphy oldu.