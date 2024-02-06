Robert Downey Jr. yıllar sonra açıkladı: İşte Cillian Murphy'e kaptırdığı rol

"Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. son olarak Nolan imzası taşıyan Oppenheimer adlı filmde rol aldı.
Filmdeki performansıyla adından söz ettiren Robert Downey Jr., Altın Küre'de "En iyi yardımcı erkek oyuncu" dalında ödül alırken; Oscar'a da aday oldu.
BATMAN FİLMİNDEKİ ROLÜ MURPHY'E KAPTIRMIŞ
Robert Downey Jr.'ın Oppenheimer'daki rol arkadaşı Cillian Murphy ile yıllar önce başka bir Nolan filmi için karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.
Amerikan Sinematek panelinde konuşan ünlü oyuncu, "Batman Begins" filmindeki "Dr. Jonathan Crane/Scarerow" rolü için kendisinin de düşünüldüğünü anlattı.
Downey Jr., Nolan'ın kibar olmasına rağmen bu görüşmeye sıcak bakıyormuş gibi görünmediğini itiraf etti. Görüşmeler sonucu rolü alan isim Cillian Murphy oldu.
Öte Cillian Murphy de Batman rolünü Christian Bale'e kaptırmıştı. Robert Downey Jr. da bundan üç yıl sonra "Iron Man"de rol aldı.
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