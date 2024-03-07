Ruhsatsız işletilen maden ocağına mühür

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından mühürlendi.

Ruhsatsız işletilen maden ocağına mühür
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Zonguldak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde Z.B. tarafından ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağının 4 Aralık 2020'de mühürlendiği tespit edildi.

Ancak mührün sökülerek işletilmeye devam edildiği belirlenen , Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı.

Şüpheli Z.B. hakkında "mühür bozma" suçundan adli işlem uygulandı, TTK ekipleri tarafından ise idari işlem başlatıldı.

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