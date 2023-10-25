Saadet-Gelecek grubudan Gazze müracaatı

Davutoğlu konuşmasında, bu haftanın hem onur hem de hüzün haftası olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağını ancak bir yandan da hala Gazze'de yanan bir yangın olduğunu söyledi.



Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili kapsamlı bir etkinlik yapılması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, bu konuda iktidarın herhangi bir hazırlığının olmadığını, normal, sıradan etkinliklerin dahi yapılmadığını öne sürdü.

"ADALETLE AYAKTA KALDIK"



Davutoğlu, 3 haftadır Gazze'de akan göz yaşına sessiz kalındığını savunarak, "Biz, adaletin, hakkın savunulmasını yapmakla yükümlü bir topluluğuz. Biz bu topraklarda adaletle ayakta kaldık." dedi.



TBMM İnsan Hakları Komisyonunun Gazze'ye ziyaretle ilgili güzel bir kararı olduğunu ifade eden Davutoğlu, "TBMM komisyonunun ne zaman gideceği belli değil ama biraz önce grup başkanvekillerimizle, Sayın Karamollaoğlu'yla konuştuk, 5 arkadaşımız dün itibarıyla Mısır Büyükelçiliği'ne başvurarak Gazze'ye gitmek üzere müracaatta bulundu. Ve sizlerin selamını iletecekler, sadece sizlerin selamını değil, mazlumların ordusunun kurtardığı Anadolu’nun selamını Gazze’ye götürmek üzere 5 arkadaşımız gidecek." diye konuştu.