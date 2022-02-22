Şaban ayı ne zaman başlayacak?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Berat Kandili’ni içinde barındıran Şaban ayı hangi gün başlıyor?

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 12:54 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 15:00

Şaban ayı ne zaman başlayacak?

İLİŞKİLİ HABERLER

Rebiülevvel ayı ne zaman?

Rebiülevvel ayı ne zaman?

Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili ne zaman?

Üç ayların başlaması ve recep ayının ihya edilmesi ile birlikte, mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının başlayacağı tarih ve 'nin tarihi araştırılmaya başlandı.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü başlamıştı.

4 Mart 2022'de başlayacak olan Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

Şaban Hicri takvime göre yılın sekizinci ayıdır. İslam'a göre ise Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...