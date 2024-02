Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uzun menzilli direkt uçuş gerçekleşti

İSG'den yapılan açıklamaya göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Kuala Lumpur merkezli yeni hattı ile küresel ağını genişletti.



Bu kapsamda Malezya merkezli havayolu şirketi Batik Air Malaysia'nın, Airbus A330 tipi uçaklarla haftada dört kez karşılıklı gerçekleştireceği Kuala Lumpur-İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) seferleri dün itibariyle başladı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ilk uzun menzilli uçuş olarak kayıtlara geçti.



Malezya'dan gelen Batik Air uçağı, geleneksel su takı töreniyle karşılanırken, yolculara da terminalde çiçek verildi ve lokum ikram edildi.



GİDİŞ-DÖNÜŞ GÜNLERİ VE SAATLERİ



Kuala Lumpur'dan hareket edecek uçak her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 16.50'de kalkacak ve yerel saatle 22.45'te İstanbul'a varacak. Pazar günlerinde ise saat 20.00'de hareket edecek uçak kente 01.55'te inebilecek.



Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı dönüş uçağı ise her pazartesi saat 05.00'te hareket edecek ve Kuala Lumpur'a 20.50'de varacak. Salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 12.05'te hareket edecek uçak Kuala Lumpur'a 15.55'te varacak.