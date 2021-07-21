Sahibinden kaçan kurbanlık boğa, kafeteryaya girdi

Ankara'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattıktan sonra bir kafeteryaya girdi. Boğayı yakalamaya çalışan bazı kişiler yaralanırken, belediye ekipleri uyuşturucu iğne ile boğayı sakinleştirerek yakaladı.

DHA 21.07.2021 - 12:59

Sahibinden kaçan kurbanlık boğa, kafeteryaya girdi

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Sahibinden kaçan kurbanlık dana markete daldı

Ankara Yenimahalle'de, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kilometrelerce peşinden koşturdu.

Zaman zaman cadde ortasına çıkarak araç trafiğini tehlikeye düşüren boğa, yakalamak isteyen bazı kişileri de boynuz ve çifte darbeleriyle yaraladı.

Çevresinde toplanan vatandaşlardan ürken boğa, bir kafeteryaya girdi. İçeride bulunan müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışmaya başladı.

Bu sırada ola yerine gelen belediye ekipleri, uyuşturucu iğne ile boğayı sakinleştirdi. Ardından sahipleri tarafından bağlanarak götürüldü.

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