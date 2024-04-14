Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 16 Nisan 2024 Salı Samsun hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
18/
11
Yarın
19/
10
Salı
27/
12
Çarşamba
29/
16
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