Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 16 Nisan 2024 Salı Samsun hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

18

/

11

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

10

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

27

/

12

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

16

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