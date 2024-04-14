Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 16 Nisan 2024 Salı Samsun hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.