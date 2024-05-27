Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

Kaza, - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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