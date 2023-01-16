Şarkıcı Seçil Çiftçi eski erkek arkadaşını öldürüp ormana gömdü

İstanbul Sancaktepe'de önceki gün elleri ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulundu.



Ormanlık alanda bulunan cesetle ilgili jandarma ekipleri harekete geçti. Parmak izlerlerinden kimliği tespit edilen cesedin Semih Sevgi'ye ait olduğu belirlendi.



Yapılan ilk incelemenin ardından maktülün ailesiyle irtibat kuruldu. Tokat’ta ikamet ettiği, hakkında kayıp ihbarı olduğu ortaya çıktı.



Derinleştirilen soruşturma kapsamında, Sevgi'nin İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri alındı, sosyal medya hesapları incelendi.

Plaka Tanıma Sistemi üzerinden de öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Eski kız arkadaşı şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'nin de aralarında olduğu 4 adreste arama yapıldı.



Çelişkili ifadeler veren Seçil Çiftçi'nin Semih Sevgi'yi sosyal medya üzerinden tehdit ettiği belirlendi.



Evinde uyuşturucu madde de ele geçirilen kadın, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Çiftçi, emih Sevgi ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiği için kavga ettiklerini söyledi. Çifçi, "Tartışmanın büyümesi üzerine sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum . Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük" dedi.

Seçil Çiftçi ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.