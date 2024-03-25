Sazan sarmalı yöntemiyle 180 milyon liralık vurgun: 32 gözatlı

Polis, kimliğini belirledikleri şüphelilerin yaklaşık 180 milyon liralık vurgun yaptığını tespit etti.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen polis, aralarında suç örgüt liderinin de bulunduğu 32 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 70 cep telefonu, 4 ruhsatsız silah, 1 para atma makinesi, farklı kişilere ait 62 banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi.



Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.