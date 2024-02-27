Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Arda Turan ve Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken yazışma

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dava dosyasına cep telefonu incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu girdi. Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan 200 sayfalık raporda, sanık Seçil Erzan'a ait 4 adet telefon ve 3 adet sim kart, sanık Nazlı Can'a ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Ali Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Atilla Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart olmak üzere toplam 13 adet dijital materyal ile imajların bulunduğu 8 adet flash bellek ve 2 adet hard disk incelenerek çözümlemeleri yapıldı.

Bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın banka görevlileri ve DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ve diğer banka yetkilileri ile yazışmaları da yer aldı.

"ARDA'YA 2 MİLYON TL KREDİ VEREBİLİR MİYİM?"



Seçil Erzan'ın mesajlaşmalarında Mehmet Aydoğdu'yla Arda Turan ve Fatih Terim'in kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekti. İkili arasında geçen konuşmalarda,



Seçil Erzan; Arda'ya 2 milyon TL kredi verebilir miyim?



Mehmet Aydoğdu; Fatih hocayı Ne yaptın? Arayacaktın.



Seçil Erzan; Bodrum'da gelince arayacağız ben de yanına geçeceğim



Mehmet Aydoğdu; Krediyi kullandırdın mı?



Seçil Erzan; Kullandırdım borcunu ödedi



Mehmet Aydoğdu; Haber vermedin? Arda'ya verebiliyorsan ver



Seçil Erzan; Arda'ya 2 milyon verebilir miyim ?



Mehmet Aydoğdu; Kredilere onaylatabiliyorsan ver.



"BİRAZ KAZANDIRALIM GERİ ALALIM"



Öte yandan Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan hakkında konuşmaları dikkat çekti. İşte o konuşmalara ait mesajlar;



Seçil Erzan; Aradım açmadı Selçuk



Oğuz Atilla; Ok bekletiyorum şimdilik işlemi



Seçil Erzan; Oğuz sen çık dönmesi uzun sürebilir, Mesaj da attım



Oğuz Atilla; Tamamdır Seçil hanım kötü başlamış olduk ama inşallah kısa sürede geri kazanırım bu bakiyeleri.



Seçil Erzan; Dur bakalım üzülmeyelim orada zaten bir miktar vardı, Sen çok sıkı takip yap buna, Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız.



"SELÇUK İNAN'A FON KURUYORUZ"

Erzan'ın DenizBank Bölge Müdürü Sermin Tekin ile de mesajlaşmaları raporda yer aldı.

Konuşmalarda Seçil Erzan'ın; "Merhaba Sermin Hanım, Güzel haber verecektim size, Selçuk İnan'a fon kuruyoruz bugün ben ziyaret ettim daha önce Öb ile görüşmüştü." şeklinde mesaj yazdığı, Sermin Tekin'in ise, “Evettt, Öb demişti önerdik düşüncek diye, Süper." şeklinde karşılık verdiği, Erzan'ın “Prensipte anlaştık kurmamızı istiyor. Kiralık kasasındaki altınlarını da çıkarttı. 4 kg altın yatırdık hesaba." diye mesaj yazdığı, Tekin'in ise "Çok sevindim." şeklinde mesaj yazdığı görülüyor.