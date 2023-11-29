Seçil Erzan dosyası: En ağır dolandırıcılık olayı

Seçil Erzan dosyasında 18 önemli isim bulunuyor. Erzan tarafından yüksek getiri vaadiyle dolandırıldığını savunan kişiler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı Fatih Terim, Buse Terim, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, futbolcular Arda Turan, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Hakan Ateş, Muslera, Selçuk İnan gibi isimler var.



Önce Seçil Erzan'a ait olduğu iddia edilen notlar arasından çıkan bilgilere göre, nedeyse tümü nakit olan para trafiğine bakalım:



AĞIR PARA TRAFİĞİ



- Süleyman Aslan: 1 milyon 350 bin dolara karşılık 3 milyon 650 bin geri ödeme alarak 2 milyon 300 bin dolar kar etti. 10 milyon lira veren Aslan 14 milyon lira aldı.



- Eski futbolcu Semih Kaya: 3 milyon 200 bin dolarına karşılık 2 milyon dolar karla 5 milyon 200 bin dolar geri aldı.



- Çetin Burak: 1 milyon 250 bin dolar karşılığında 900 bin dolar karla 2 milyon 150 bin dolar geri aldı.



- Çorlu Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Nuri Köşkdere: 500 bin doların karşılığında bir buçuk milyon dolar geri aldı. Karı 1 milyon dolar.



- Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.



- Eski futbolcu Ayhan Akman: 1 milyon 500 bin dolar yatırıp 1 milyon 750 bin dolar karla 3 milyon 250 bin dolar geri aldı.



- Atilla Baltaş: 2 milyon 50 bin dolar karşılığında bir milyon 190 bin dolar karla, 3 milyon 240 bin geri aldı.



- Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.



- Fatih Terim: 700 bin dolar karşılığında bir buçuk milyon dolar ödeme aldı.



- Merve Yılmaz: 50 bin dolar zarar ederken 5 milyon 810 bin TL karşılığında 7 milyon 400 bin TL karla 13 milyon 210 bin TL geri aldı.



- Semih Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir: 5 milyon dolar yatırdıktan sonra 750 bin dolar karla parasını geri aldı.



- Ali Yörük: 300 bin dolar karla parasını alırken 5 milyon TL'sine karşılık 7 buçuk milyon TL geri aldı.



Erzan'ın notlarına göre, bu paraların tümü nakit olarak geldi ve nakit olarak geri ödendi. Yani para çantalarla alındı ve verildi.



Seçil Erzan davası | Kayıp 11 milyon dolar, Kapalıçarşı'daki isim kim? Emre Belözoğlu'nun avukatından yeni iddialar Haberi Görüntüle PARA AĞIR GELDİ



Para trafiği içindeki isimlerden, çantaların ağırlığında şikayet eden de oldu. İş adamı müşteki olarak ifade verirken çantayı taşımakta zorlandığını anlattı. Mert Zeydanlı’nın, Seçil Erzan’a 2 milyon 720 bin dolar verdiği ancak bu zamana kadar Erzan’ın parasını geri vermediğini ileri sürdü ve şikayet etti: "1 milyon 525 bin dolar para dolu çantayı Nur Erkasap’ın huzurunda Erzan’a odasında verdim. İçinde 1 milyon 525 bin dolar olan bir çanta çok ağırdır, ben bile o çantayı üst kata çıkarırken zorlandım."



Zeydan'lının 1 milyon 525 bin dolar vermesine karşılık nakit olarak 2 milyon dolar verip 3 milyon dolar veren, 10 Milyon TL verip 14 milyon TL geri aldığını iddia edilen de var. Paki bu kadar paranın ağırlığı nedir, 1 milyon dolar kaç kilo tutar, 1 milyon TL kaç kilodur?



1 MİLYON DOLAR KAÇ KİLO?



1 Amerikan doları resmi olarak 1 gram. Pek ihtimal olmasa da, paranın 1 dolar halinde verilmesi halinde 2 milyon dolar 2000 bin kilo ederdi. 1 milyon doların, 5, 10, 50 ve 100 dolar olması halinde ağırlığı şöyle olacaktı:



- 5 dolarlık olsa 200 kilo



- 10 dolarlık olsa 100 kilo



- 50 dolarlık olsa 20 kilo



- 100 dolar olsa 10 kilo



Dosyadaki bilgilerle karşılaştırıldığı, Seçil Erzan'a taşınan para çantalarının ağırlığının eğer 100 dolarlık banknotlarden oluşuyorsa, 30 kiloya kadar çıktığı görülüyor. Gizli fon davasında şikayetçi sayısı arttı (Seçil Erzan'a 226 yıla kadar hapis istemi) Haberi Görüntüle Sosyal medyada Arda Turan'ın Seçil Erzan'a verdiği 13 milyon 900 bin dolar yapay zeka ile bir odaya yerleştirildi. 1 MİLYON TL KAÇ KİLO?



1 milyon TL TL taşınan çantanın ağırlığı ne olabilir?



- 200 TL, 1,3 gram hesabıyla 5 kilo 650 gram yapıyor



Yani, Erzan'a teslim edilen 10 milyon TL, 56 kilo 500 gram yapıyor.



Bu elden ele dolaşan çantalar, 100 dolarlık olsa, 2 milyon dolar 40 kilo ediyor.



AĞIR PARASI BATANLAR



Erzan'ın listesine göre en çok zarar edenler ise şöyle:



- Emre Belözoğlu: 4 milyon 200 bin dolar (40 kilo)



- Emre Çolak: 3 milyon 200 bin dolar



- Arda Turan: 2 milyon 700 bin dolar



- Fernando Muslera: 500 bin dolar



- İbrahim Çağlar: 2 milyon 905 bin dolar



- Bülent Çeviker: 2 milyon 200 bin dolar



- Selçuk İnan: 1 milyon 550 bin dolar zarar etti.



Futbolcular arasında parası batan olsa da iddiaya göre, genelde Seçil Erzan, para getirenlere önce ödeme yaptı. Turan'ın 3 milyon dolarla girdiği sistemden önce 1 milyon dolar aldığı iddiaya ediliyor. Yani Turan, 30 kiloluk çantayla parayı teslim etti, 10 kiloluk çantayla da sözde fazi aldı. 20 kilo tutarındaki para da içerdi kaldı. Parası battığı ileri sürülen isimlerin bir bölümü, dosyaya göre, para teslim etti ve sözde faiziyle geri aldı. Seçil Erzan'ın kurduğu sistem batınca, içerde kalan paralar oldu.