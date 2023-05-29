Seçim sonrası gözler Meclis ve kabinede: Süreç nasıl işleyecek?

YEMİNİN ARDINDAN MECLİS BAŞKANI SEÇİLECEK



Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerine çevrilecek. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler Meclis Başkanlık Divanı'na başvuruda bulunacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5'inci gün ise Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.



Gizli oylamayla yapılacak seçim üç turdan oluşacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk iki turda gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluğu yani 301 oyu alan Meclis Başkanı seçilecek. Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek.



YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?



Yaşanan bu süreçte gözler yeni kabinede olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu tüm kabine üyeleri milletvekili oldu.



Kabine üyelerinin görevleri Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmelerinin ardından sona erecek. Bu nedenle yeni kabinenin milletvekili yemin töreninden önce oluşması bekleniyor.