Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur tahliye edildi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Ahmet Emre Olur tahliye edildi.

Duruşmada savunması alınan sanık Olur, firari sanık Sedat Peker ile önceki dönemlerde görüşmesinin olduğunu söyledi.

Peker'i yardımsever ve milliyetçi biri olarak tanıdığını, kendisine sempati beslediğini dile getiren Olur, "Hiçbir dönemde kendisinden talimat almadım. Ben Türkiye'ye geldiğim gün savcılık makamında örgüt üyeliğinden sevk edildim. Sonra iddianame hazırlandı. Sonra ben haberim olmadığı yaralamanın baş aktörü oldum." şeklinde savunma yaptı.

Hayatının hiçbir yerinde şiddetle yan yana gelemeyen birisi olduğunu savunan Olur, "Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Adaletinize güveniyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Benim kaçma şüphem yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.



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"BAŞKA ÜLKELERE SIĞINMA TALEBİNDE BULUNURDUM"

Sanık Olur, Peker hakkında destekleyici tweet attığını kabul ettiğini, ancak devlete karşı bir şeyinin olmadığını öne sürdü.

"Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Sedat Peker 'Ben tweet atamıyorum. Senin takipçin çok. Şahsımı bir yere çekmek istiyorlar. Biz hiçbir zaman devlete karşı olmadık' dedi. Ben de Sedat Peker’in doğru hesaplarını etiketledim ve paylaştım." diye konuşan Olur, "Bu tweetler suç unsuru içermemektedir ve örgüt faaliyeti olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Ben suçlu olsaydım diğerleri gibi başka ülkelere sığınma talebinde bulunurdum. Kendi isteğimle teslim oldum ve 5 aydır tutukluyum." dedi.



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Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Emre Olur'un tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilip, dosyanın ana dosya ile birleştirilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Olur hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, dosyayı yine aynı mahkemede görülen "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Olur hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.