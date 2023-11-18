Şehir hatları, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferleri, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

Şehir hatları, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Marmara'da fırtına bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Marmara'da fırtına bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada "Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle bazı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması, Adalar-Beşiktaş ve Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır." denildi.

VE İDO'DAN İPTAL SEFERLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO iptal edilen seferler şu şekilde:

"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)"

İDO iptal edilen seferleri ise şu şekilde:

"11.35 Kabataş - Kadıköy, 12.00 Bursa - Kabataş, 12.00 Kadıköy - Bandırma, 15.30 Bandırma - Kadıköy, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kabataş, 18.15 Kabataş - Bursa, 19.00 Kadıköy - Bandırma"

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