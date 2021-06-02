Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? (Seyahat arası yolculuk nasıl yapılacak?)

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan kademeli normalleşme genelgesine göre, sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde seyahat yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde, yani hafta içi günler ve cumartesi günü şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

Kısıtlamalar sadece pazar günleri için geçerli olacak. Peki, şehirler arası yolculuk nasıl yapılacak? Kimler muaf tutulacak?

SEYAHAT YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

Genelgeye göre şehirler arası seyahat yasağından muaf olacak istisnai durumlar şu şekilde açıklandı.

-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapılacak şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, vatandaşların şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacak. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.



-Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.



-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak.

-Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacak.



-Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve sürelerde vatandaşların özel araçla şehirler arası seyahat etmesi yasak fakat zorunlu hal durumlarında e - devlet, e-başvuru sistemi üzerinden veya ALO 199 sistemi üzerinden seyahat izin belgesi alınabilecek.



ZORUNLU HAL KABUL EDİLEN DURUMLAR



-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,



-Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),



-Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),



-ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,



-Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,



-Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?