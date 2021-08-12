Sel bölgelerinde hava durumu: Risk devam ediyor

Batı Karadeniz'i vuran sel hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede Samsun, Giresun ve Ordu için cuma ve cumartesi günleri sel riski devam ediyor.

Dün başlayarak saatlerce aralıksız yağan sağanak, Batı Karadeniz'de sele neden oldu.Yıllık ortalama 480 kilogram yağışın düştüğü Kastamonu'ya dün bir günde 400 kilogram yağış düştü.



Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun selle mücadelesi devam ediyor. Peki bölgede beklenen hava durumu nasıl?

Yarın Kastamonu-Sinop-Samsun boyunca şiddetlenecek yağış cuma Ordu-Trabzon-Rize kesiminde etkisini artıracak. Bölgede beklenen yağışlara ilişkin uyarılar devam ediyor. Öte yandan Doğu Anadolu'da Malatya-Erzurum arasında da kuvvetli sağanaklar sürüyor.

Karadeniz'de dün etkili olan 24 saatteki yağış miktarı

Öte yandan beş büyük kentte bugün beklenen hava durumu şu şekilde:



İstanbul'da kuvvetli poyraz serinletirken, nem oranını artıracak. Megakentte sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı bulutlu, 29 derece. İzmir'de rüzgar 3 gün çok kuvvetli, orman yangını tehlikesine karşı uyarıda bulunuluyor. Sıcaklık 35 derece. Bursa 32, Antalya 37 derece, rüzgar yine dağlardan sert ve kuru esiyor.

Haftalık Hava Durumu

(11 - 17 Ağustos 2021)

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/NJsWmqGkAt — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 10, 2021

BÖLGE BÖLGE SON DURUM



Marmara Bölgesi'nde poyraz kuvvetleniyor. Bölgede Karadeniz'de kıyısı olan kentlerde hava nemli seyredecek. Sakarya tarafında yerel sağanaklar olabilir. Edirne 35, Sakarya 29 derece.



ŞİDDETLİ RÜZGARLARA DİKKAT!

Rüzgarın saatteki hızının Bodrum'da 40, Marmaris'te 30 km olacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki kuru sıcaklar iki gün daha devam edecek. Cumartesi nem artarken, pazar rüzgar da hafifleyecek.

İç Anadolu'da yine Sivas, Kayseri, Niğde kesiminde gök gürültülü sağanak geçişleri var. Eskişehir 28, Konya 29, Sivas 25 derece.

Akdeniz'de Adana tarafı lodosla birlikte nem etkili olacak. Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Güneydoğu'da da Gaziantep, Adıyaman dolaylarında yerel ve gök gürültülü sağanakların 2 gün daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Adana ve Diyarbakır 38 derece.

VİDEO: SELDE CAN PAZARI