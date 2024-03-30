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Seyir halindeki Tesla alev alev yandı! Sürücü son anda kurtuldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Tesla marka elektrikli otomobil alev alev yandı. Sürücünün son anda yol kenarına çekip terk ettiği otomobil saniyeler içerisinde küle döndü.

Seyir halindeki Tesla alev alev yandı! Sürücü son anda kurtuldu
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Olay, Gemlik ilçesi Bursa-İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti. Bir süre sonra alev alan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürdü.

Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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