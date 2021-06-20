Sezgin Baran Korkmaz: Ayakkabı boyacılığından holding patronluğuna

Son olarak rüşvet pazarlıklarına adının karışmasının ardından adından sıkça söz edilmeye başlanan Sezgin Baran Korkmaz, 1977 doğumlu.

Korkmaz, SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanı. Vikipedi’ye göre, Korkmaz’ın yöneticisi veya sahibi olduğu şirketlerin isimleri şöyle:

Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl

Korkmaz, Türkiye’den kaçmadan önce, sosyal yardım çalışmalarında sık sık boy gösteriyordu. Korkmaz’la ilgili akılda kalan fotoğrafların başında ise boyacı sandığı ile verdiği poz var. Korkmaz’ın iddiasına göre, işadamı şu anki durumuna gelmeden önce boyacılık yaptı.

"LAKABIM 'DELİ BARAN'DI"

Kars’ın Digor’undan 12-13 yaşında İstanbul’a gelmesinin ve bu şehirde tutunmasının hikayesini sık sık anlatan Korkmaz, İstanbul Moda’da 13 kişiyle bekar evi paylaşırken, bir yandan da boyacılık yaptığını söylüyordu.

Korkmaz’ın sayısı belirsiz şirket sahipliğine uzanan hikayesinde, “ Bulaşıkcılık yaptığı dönercide müşterilerden kalan dönerleri pazarda satıp para kazanmak, gümrükten tasfiye edilen su arıtma cihazlarını satıp ciddi para kazanmak” gibi başarılar olmasına rağmen, holdingı nasıl kurduğuna hiç değinmedi. Korkmaz, kendisini anlattığı videolarda, Küçük Sezgin’in, kendisine böyle hitap edilmesini istiyor, “Köyde çok Baran vardı, benim lakabım ‘Deli Baran’dı. Burada ise Baran biraz entel duruyor” diyor. Baran, yaptığı işe bir söyleşi de şöyle tarif ediyordu, “Batmış, tam anlamıyla sıfırı tüketmiş şirketleri alıyorum. Batmış şirket işindeyim derdim. ‘Öyle deme, daha pozitif görünmek lazım’ dediler, İngilizce ‘Asset management’ tabirini kullanmamı istediler”

ASIL ŞİRKET MEGA VARLIK

Korkmaz’ın asıl işlerini yürüttüğü şirket Mega Varlık. 2015 yılında BDDK izniyle kurulmuş bir şirket olan Mega Varlık, bankaların artık tahsil edemez oldukları kredi alacaklarını belli bir iskontoyla satın alıyor ve sonra da bu alacakları tahsile uğraşıyor. Ancak, Korkmaz hakkında, çok sayıda bu şekilde ele geçirmeye çalıştığı maddi durumu iyi olan şirketlere yönelik operasyon iddiaları da var. Korkmaz’ın finans kaynağının Amerika’da başı da ciddi belada. Mega Varlık, Ağustos 2019’da sermaye arttırımına gitmiş ve sermayesini 93 milyon 292 bin liraya çıkartmış. İlave sermayenin tamamını da Jacob Ortell Kingston koymuş. Bu sermaye arttırımından sadece bir ay önce, aynı Jacob Kingston 21 Temmuz 2019 günü Utah’ta yargılandığı mahkemede savcılıkla ceza anlaşması yapmış ve yargıca “Ben suçluyum” demişti. Jüri mahkemede hala kendini savunan ama Kingston kardeşlerin de aleyhinde ifade verdiği Lev Aslan Dermen’i (veya eski adıyla Levon Termendzhyan’ı) mahkum etti. Jürinin mahkumiyet kararının ardından Amerika’da yargıç ceza tayini yapıyor. Mahkum olan Dermen de, onu mahkum ettiren Jacob ve Isaiah kardeşler de maksimum 30 yıl hapisle karşı karşıya. Sezgin Baran Korkmaz kendisi anlatmıyor ama Kingston ailesiyle ilişkilerinde kilit ismin Türkiye’den de vatandaşlık alan Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) olduğu biliniyor. Bu isim hakkında, “örgütlü suç dünyasının ismi” gibi nitelemeler Amerikan basınında yer aldı. Dermen, 14 ayrı şirketin sahibi, büyük ortağı veya yöneticisi gözüküyor. Bu şirketlerden birinin adı da SBK Holding USA.

MASAK PEŞİNE DÜŞTÜ



Korkmaz, bu konuda Türk basınına açıklama yaptığında, “SBK, Kingston’lardan bugüne kadar sadece 62 milyon dolar aldı. Onu da borç olarak” demişti. Utah’taki savcılığın bulduğuna göre toplam 134 milyon dolar Lüksemburg ve Türkiye’ye gelmiş. MASAK’ın bu paranın Türkiye’ye geldikten sonra ne olduğuyla ilgili çalışmalar başlatınca, Korkmaz bir süre sonra firar etti. Saptamalara göre, para nakit olarak bankadan çekiliyor, sonra yeniden yatırılıyor, SBK’nın şirketleri arasında dolaştırılıyor. Mali polis baskınında, şirket disklerinin kayıp olduğu ve bazı evraklarında yakıldığı belirlendi.

YURT DIŞINA NE ZAMAN KAÇTI?

MASAK'ın raporu 28 Aralık 2020'de çıktı. Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçmıştı.



MASAK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı.

Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçtı.

Korkmaz ile birlikte bazı şirket çalışanları hakkında da 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.. İddianame İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafındna kabul edildi.



Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası polis teşkilaı İNTERPOL'den Kırmızı Bülten çıkarılması istendi, talep kabul edildi..



NEDEN ABD'DE DE ARANIYOR?



Korkmaz hakkında ABD'de de haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunuyordu.

MASAK tarafından 28 Eylül 2020'deki raporda Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD'de bulunan bir kısım şahıslarla kurduğu irtibatlar sayesinde, elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurdukları veya sonradan yöneticisi sıfatıyla yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor.

Toplam 46 ayrı suçlamayla itham edilen sanıkların ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıkları öne sürülüyor.

İKİ KARDEŞ MAHKUM OLMUŞTU

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Korkmaz'a yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in Korkmaz'ın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

HANGİ ÜLKEYE İADE EDİLECEK?



Korkmaz'in hangi ülkeye iade edileceği Avusturya'daki sürecin ardından netleşecek. Mahkeme zanlı ile ilgili belgeleri inceleyecek, iade şartlarının oluştuğu kanaatine varılması durumunda işlemlere başlanacak.