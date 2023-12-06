Sıdıka Çelik olayının ayrıntıları: Sıdıkça Çelik'i eşi Ümit Çelik'mi öldürdü?

Evinde kafasından silahla vurulmuş bir şekilde bulunan Sıdıka Çelik'in ölümü ardındanki sır perdesi Müge Anlı programına konu oldu. Genç kadının yakınları, Sıdıka Çelik'in ölümünde damatları Ümit Çelik'ten şüpheleniyor. Acılı anne, Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve kızının intihar etmediğini, öldürüldüğünü söyleyerek yardım istedi.

Sıdıka Çelik olayının ayrıntıları: Sıdıkça Çelik'i eşi Ümit Çelik'mi öldürdü?

Evli ve 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik(24), 8 Ocak Pazar günü Konya Ilgın'da başından vurularak yaralandı. İddialara göre olay şöyle gerçekleşti. 6 senedir evli olan Çelik çiftinin arasına başka bir kadın girdi. Ümit Çelik'in Antalya Alanya'da yaşayan uzaktan akrabası Gamze Akkaş ile gönül ilişkisi vardı. Ümit Çelik, sevgilisiyle pastalar kesti göbekler attı. Araştırmacı gazeteci yayına telefonla bağlanan Ümit Çelik'e "Sen hiç üzülmedin mi karın öldü diye?" diyerek tepki gösterdi. Sıdıka Çelik, eşi ve onun sevgilisini birlikte görünce büyük bir tartışma yaşandı.

Sıdıka Çelik olayının ayrıntıları: Sıdıkça Çelik'i eşi Ümit Çelik'mi öldürdü? - 1

Çelik çifti eve geldiklerinde ise korkunç olay cereyan etti. Ümit Çelik'in, Sıdıka Çelik'i başından vurarak öldürdüğü iddialar arasındaydı. Acılı anne, Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve kızının etmediğini, öldürüldüğünü söyleyerek yardım istedi.

Sıdıka Çelik olayının ayrıntıları: Sıdıkça Çelik'i eşi Ümit Çelik'mi öldürdü? - 2

Hayatının baharında yaşamdan kopan genç kadın, iddiaya göre gözlerini yummadan önce, kendisini eşinin vurduğunu söyledi. Yaşananlardan sonra kısa süre hapiste kalan Ümit Çelik, özgürlüğüne kavuştu.Çelik: "Beni suçsuz yere cezaevinde yatırdılar, iftira attılar!" diyerek kendini savundu. Sıdıka Çelik hastanede yedi ay boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...