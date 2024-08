Siemens Türkiye iş ortaklarına değer katmaya devam ediyor

Siemens Türkiye, 168 yıllık tecrübesiyle yenilikçi, verimli, enerji tasarruflu çözümler sunmaya ve gelecek için bugünün dönüşümüne hız kazandırmaya devam ediyor. Endüstri, akıllı altyapılar, binalar, şebekeler ve ulaşım alanlarında faaliyet gösteren Siemens Türkiye; demiryolu hatlarındaki sinyalizasyondan, yüksek hızlı trenlere, havalimanındaki enerji yönetiminden, bina otomasyonuna veya yangın güvenliğine; en gelişmiş sağlık teknolojileri de dahil olmak üzere hayatın her alanında şirketlere hizmet sunuyor. Siemens Türkiye, 2 büyük fabrikası ile binlerce kişiye istihdam sağlamanın yanında, dünyanın 4 bir yanına yaptığı ihracat ile de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.



Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Gelis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Siemens Türkiye olarak, 168 yıldır Türkiye’de teknolojinin öncüsü olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süre zarfında, sanatı ve zanaatı bir araya getirerek hem teknolojideki liderliğimizi hem de sanata olan desteğimizi sürdürüyoruz. Siemens Türkiye'nin vizyonu çerçevesinde; inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör liderliğimizi devam ettiriyoruz. Ayrıca verimlilik ve enerji tasarrufu sağlayan çözümlere öncülük ederek geleceği şekillendiriyoruz. Siemens Türkiye'de, tüm ürünlerin küresel standartları karşıladığından emin olmak için titiz kalite kontrol önlemleri uyguluyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeyen yapımızla, kalite standartlarımızı her daim yüksek tutuyoruz. Siemens Türkiye olarak, önemli ölçüde gelir elde ederek ve çok sayıda istihdam yaratarak yerel ulusal ekonomiyi destekliyoruz. Bunun yanı sıra tedarik zincirine verdiğimiz destekle yerel işletmeleri teşvik ediyoruz. Dijital dönüşümün artık bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Rekabetçi bir dünyada ayakta kalabilmek için bu dönüşümü hızla gerçekleştirmeliyiz ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapay zeka ve dijital dönüşüm projelerine hız veriyoruz. Organizasyonumuza yapay zekayı entegre ediyoruz. Tedarikçi ve iş ortaklarımız ile geleceği teknoloji odaklı inşa ediyoruz. 168 yıldır ülke ekonomisine, şirketlere ve çevreye destek sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.



FABRİKALARIMIZ DİJİTALLEŞİYOR



2009 da Kartal’dan Gebze’ye taşınan Siemens Elektrifikasyon ve Otomasyon Fabrikası’nda, geçen yıl yenileme çalışmaları başlatıldı. Orta ve alçak gerilim dağıtım sistemleri yani halk dilinde elektrik panolarının üretimini gerçekleştiren fabrikanın yenileme çalışmaları kapsamında dijital ikizi yaratıldı ve sanal ortamda modellendi. Bu projenin en önemli özelliği ise; çok kısa sürede ve üretimi hiç durdurmadan, iş kazasız bir şekilde projeyi tamamlamak oldu. Bu sayede fabrikada herhangi bir metrekare artışı yapmadan sadece dijitalleşme ve süreç iyileştirmeleriyle yüzde 60 kapasite artırımı sağlandı. Kapasite artırımı fabrikaya ek istihdam da sağlarken, depo kapasitesi yüzde 32 genişletildi, lojistik faaliyetleri yüzde 70 azaltıldı ve yüzde 30’da verimlilik artışı sağlandı.



Siemens Elektrifikasyon ve OtomasyonFabrikası, ayrıca One X uygulaması ile tüm tedarik, planlama, üretim ve sonrasısüreçlerini anlık olarak takip elebilmektedir. Fabrikamızın kendi geliştirdiği bu özel yazılımla, operasyon içerisindeki tüm süreçler ve yazılımlar birbirine entegre olarak yönetiliyor. Fabrikanın 50 noktasından üretim hatlarındaki anlık akış, dijital olarak takip ediliyor ve ilgili bilgiler paydaşlara otomatik olarak iletiliyor. Çıkabilecek problemleri önceden öngören ve haber veren ön bakım programı ile sistemlerde hata oluşmadan önlem alınabiliyor veya çok kısa sürede müdahale edilerek üretimin sürekliliği ve güvenliği yönetiliyor. Bu sayede de zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca, üretim alanında iş sağlığı ve güvenliği kültürünü artırmak ve olası kazaları önlemek amacıyla yapay zekâ gözetim teknolojileri kullanılıyor. Bu sistem, bir iş güvenliği uzmanı gibi çalışarak, potansiyel tehlikeleri belirlemek, çalışanların güvenlik kurallarına uyumunu tespit etmek ve olası tehlikelere karşı proaktif önlemler almak ve kazaları önlemek adına fayda sağlıyor. Dijitalleşmeye önem veren fabrika, pek çok global markanın pano ve mühendislik tedarikçisi olarak 80’den fazla ülkeye ihracat yapılıyor.



Siemens Türkiye Elektrik Ürünleri Fabrikası’nda ise endüstride, binalarda ve konutlarda kullanılan elektrik devresi koruma ve anahtarlama ürünleri olarak adlandırılan farklı tiplerde otomatik sigortalar, çeşitli boylarda kontaktörler ve termik röle üretimi yapılıyor. Küresel standartlarda üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği fabrikada üretilen ürünlerin kalitesi fark yaratıyor. Üretim hattı ve otomasyonu sistemlerinin tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen otomatik sigorta üretim hattı her 1 saniyede bir ürün üretmeyi başararak yılda 20 milyon ürün üretme kapasitesine ulaşıyor. Üretilen ürünlerin tamamı müşteriye ulaşmadan önce dijital ve akıllı sistemler vasıtasıyla 100% kontrol ediliyor. Otomasyon hattındaki 150 farklı noktadan alınan veriler sürekli işlenerek müşteriler için yaratılan katma değer de sürekli arttırılıyor. Yapılan bu çalışmalarda 3D printing teknolojisinden faydalanma imkanı bulunuyor. Fabrikadaki yüksek otomasyonlu üretim hatlarının üretim planlaması da artık otomatik çalışan robot uygulamalarla yapılıyor. Bu sayede kaynakların en verimli şekilde çalışması güvence altına alınmış oluyor. Şirket, geliştirdiği bu üretim hatlarını Hindistan, Çin ve Romanya gibi ülkelere de ihraç ediyor. “Focus Factory” olarak Siemens’in otomatik sigorta, kontaktör ve büyük boy kontaktörü ürünlerinin dünyadaki tek üreticisi olan Siemens Türkiye Elektrik Ürünleri Fabrikası ve 61 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.



Elektrik Ürünleri fabrikasında sürdürülebilirlik konusunda birçok çalışma devam ediyor. Bir yandan teknolojiye yatırım yapmaya devam ederken, diğer yandan doğru makine insan iş birliği konusuna odaklanılıyor. Son yıllarda fabrikanın dijitalleşme ve otomasyon oranının yükselirken aynı zamanda istihdamın da artması bunun en önemli göstergesi. Fabrikada, iş sağlığı ve güvenliği birinci öncelik olarak belirlenmiş durumda. Bu konuda globalde en başarılı durumda olan fabrikada, yakın dönemde 1000 gün kazasızlık başarısı kutlandı. Fabrikada üretilen ürünlerin geri dönüştürülebilir malzemelerle üretimi konusunda da yatırımlar devam ediyor. Üretim ekosistemi içindeki en önemli paydaşlardan olan 10 lokal tedarikçi çoktan Siemens’in küresel tedarikçisi olmayı başarmış durumda.



HEDEF 2030 YILINDA SIFIR KARBON



Sürdürülebilirlik konusunda da önemi işlere imza atan Siemens Türkiye, 2015 yılından bu yana karbon ayak iziniz yüzde 71 oranında azaltmış durumda. Avrupa'nın en modern üretim alanlarına sahip olan Leed Gold sertifikasına sahip Siemens Türkiye Gebze Fabrikası, doğal enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanarak enerji maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Üretimde kullanılan enerjinin %10’nu kendi güneş santralinden karşılarken geri kalan enerji tedariğini de 100 yeşil enerjiden sağlıyor. Atıkları hiçbir şekilde toprağa karışmıyor. Bunun yanısıra tedarikçilerinden yeşil kaynaklarla üretilmiş hammadde temin ediyor. Siemens Türkiye, 2030 yılında sıfır karbon hedefine doğru iddialı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.



EĞİTİMLER TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR



Siemens Türkiye, her 2 fabrikasında da güvenli çalışma koşullarına ve çalışan eğitimlerine büyük önem veriyor. Fabrika çalışanlarına düzenli şekilde dijital yetkinliklerini geliştirmek üzere eğitimler veriliyor. Ayrıca MyLearning World projesi kapsamında, fabrika çalışanlarına çok çeşitli online kurslar, eğitimler ve kaynaklar sunuluyor. Teknik becerilerden güvenlik protokollerine, liderlik eğitiminden dil ve kişisel gelişime kadar çok kapsamlı öğrenim imkanları tanınıyor. Öte yandan fabrika içinde kurulan ‘Ditijal Elçiler’ grubu ile, çalışanlar farklı gruplarda dijitalleşme projeleri geliştiriyor. Bu kapsamda dijitalizasyon süreçlerinin hızlanması hedefleniyor. Dijital elçiler, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak iş süreçlerini iyileştiriyor ve yenilikçi çözümler geliştiriyor.



MUTLU ÇALIŞAN MUTLU İŞYERİ



Türkiye’nin en mutlu işyerlerinin seçildiği Happy Place to Work Ödülleri’nde Siemens Türkiye üst üste 3.kez ‘Teknoloji’sektöründe En Mutlu İşyeri seçiliyor. Bu ödül almalarını sağlayan en önemli etken ise şirketin çalışan mutluluğunu temel alan yaklaşımlarına dayanıyor. Özgür, kapsayıcı ve yenilikçi bir iş kültürünün yanısıra saygılı işyeri prensiplerinin uygulanması, çalışanlarına iş-yaşam dengesi için sağladığı olanaklar, sosyal kulüpler, ebeveyn çalışanlar için destekler uzaktan çalışma, esnek çalışma saatleri politikası, farklı konularda mentorluk destekleri, speak-up (ifade etme) kültürü, çeşitliliğe, kapsayıcılığa ve fırsat eşitliğine önem veren bakış açısı ile çok farklı destek ve olanaklar sağlıyor.