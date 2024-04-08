Şırnak'ta 5 kişinin yaralandığı kavgada 11 gözaltı

31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti'den Çalışkan Belde Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Nadir Tosun ile ikinci sıradaki Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nihat Yiğit'in yakınları arasında belde merkezinde dün çıkan sözlü tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan 5 kişi ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü tedavisinin ardından taburcu edildi. 2 kişinin tedavisi sürüyor.



Jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ve güvenlik güçlerince beldede alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.



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