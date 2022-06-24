Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kız operasyonla kurtarıldı

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadın, yine yabancı uyruklu olduğu belirlenen iki şüpheli tarafından kaçırılarak rehin alındı.

Olay, Şişli Fulya Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi.

Akşamüstü bir binaya tamirata gelen teknik servis elemanı Arda Ahmet G., pencereye yaklaşan bir kadının kendisine el ve kol hareketleri yaparak yanına çağırdığını fark etti.

Genç kadın yanına gelen Arda Ahmet G.'ye, “Beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler” dedi. Bunun üzerine genç adam, polis ekiplerine ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi, ancak dönüş yapan olmadı. Kadının içeride rehin alındığını anlayan polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI





Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın kurtarılırken, Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. (42) uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.



"TACİZ ETMİŞLER VE REHİN ALMIŞLAR"



Olayı fark edip polise ihbarda bulunan Arda Ahmet G., "Kız camdan seslendi ve sessiz bir şekilde bize el ve kol yaptı. Bizde yardımcı amaçlı yanına gittik ve bize 'beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler' dedi. Öyle deyince bizde polisi aradık ve hemen geldiler. İlk etapta bir ekip geldi, kapıyı açtırmaya çalıştılar ancak içeridekiler kapıyı açmayınca daha fazla ekip geldi. Sonra özel harekat polisi geldi ve kapıyı kırdılar, kızı çıkarttılar. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar” dedi.