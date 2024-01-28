Yozgat’ta sobadan sızan gaz, anne ile oğlunu öldürdü.



Sarıkaya ilçesine bağlı Kürkçü köyünde yaşayan Rahime ve oğlu İlyas Kula’dan haber alamayan yakınları, kapıyı kırarak eve girdi.



Baygın halde bulunan anne ve oğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla Sarıkaya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve oğlu, kurtarılamadı.



İlyas Kula’nın 2 gün önce köyde yaşayan annesini ziyarete Ankara’dan Yozgat’a geldiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.