Soma'daki maden faciası: Ağır cezada görülme talebine ret

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.



Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına sanıklar katılmadı. Sanık avukatları, müvekkillerinin kamu görevlisi olduğu için görev ve yetkilerinin belli olduğu ve bunun dışına çıkamayacaklarını belirterek, yeni bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu.



Müşteki aileleri ve avukatları ise davaya katılma taleplerini yineleyerek, davanın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılmasının yanlış olduğunu, olayda "birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasının" söz konusu olması nedeniyle mahkemenin görevsizlik kararı vermesini, dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesini talep etti.

Faciada hayatını kaybeden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak ve babası İsmail Çolak da davaya müdahil olma isteklerini belirtti.



ARA KARAR



Mahkeme heyeti diğer müştekileri de dinledikten sonra verdiği aranın ardından ara kararını açıkladı. Sanık avukatlarının yeni bir bilirkişi raporu talebi reddedilirken müşteki ve müşteki avukatlarının davaya müdahil olma taleplerinin kabulüne, müşteki avukatlarının "Görevsizlik" talebinin hüküm mahiyetinde olduğu ve talebin yargılanmanın her aşamasında değerlendirilebileceği için bu aşamada reddine, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talebinin ifadelerdeki eksiklikler nedeniyle reddine, bir kısım müşteki vekillerinin, sanıkların ifadelerinin yeniden alınması talebinin de reddine karar verdi. Mahkeme heyeti davayı 25 Aralık 2024 tarihine erteledi.

DURUŞMA SONRASI AİLE VE BARO TEMSİLCİLERİNDEN AÇIKLAMA



Duruşma sonrası İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Manisa Barosu Başkan Yardımcısı Ayşe Hasar ve Ankara Barosu avukatlarından Murat Cemal Gündüz ile şehit madencilerin yakınları açıklamalar yaptı.



Maden faciasında yaşamını yitiren Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, mahkemenin kararından memnun olmadıklarını belirterek, "Adaletin bir kez daha yer altında kaldığını gördük. Parasına göre mi işliyor bu adalet, ne zaman işçilere ezilenlere işleyecek, ben anlamıyorum." ifadelerini kullandı.



Madenci eşi Gülfidan Köse de "Biz eşlerimizi kaybettik ama suçlu bizmişiz. Suçlular elini kolunu sallayarak geziyor. 10 yıl bu hukuk mücadelesini verdik. Avukatlarımızla yılmadık ama 10 yıldan beri istediğimiz adaleti bulamadık. " diye konuştu.

