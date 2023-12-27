Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu (Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olmaktan yargılanacak)

NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Göçer’in yaşanan kazanın ardından 6 Aralık günü yaşamını yitirdiği yer alıyor.



Göçer’in eşi müşteki Öznur Göçer’in 13-15 Aralık’ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık’taki ifadesinde ise bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını beyan ettiği iddianamede yer alıyor.



İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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