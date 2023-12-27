Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu (Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olmaktan yargılanacak)

İstanbul’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud’un yargılanmasına başlanıyor. Mohamud’un yargılanacağı ilk duruşma 16 Ocak 2024 tarihinde görülecek.

Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu (Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olmaktan yargılanacak)
Somali liderinin oğlunun karıştığı trafik kazasında beklenen Adli Tıp raporu çıktı: “Mohamud asli kusurlu”

Somali liderinin oğlunun karıştığı trafik kazasında beklenen Adli Tıp raporu çıktı: “Mohamud asli kusurlu”

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’da karıştığı trafik kazasında, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut’un oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud’un yargılanmasına başlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 33. Asliye Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, yargılamanın başlayacağı tarihi de belirledi. Mohamud’un yargılanmasına 16 Ocak 2024’te başlanacak.

Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu (Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olmaktan yargılanacak) - 1 liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Göçer’in yaşanan kazanın ardından 6 Aralık günü yaşamını yitirdiği yer alıyor.

Göçer’in eşi müşteki Öznur Göçer’in 13-15 Aralık’ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık’taki ifadesinde ise bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını beyan ettiği iddianamede yer alıyor.

İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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