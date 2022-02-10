SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19 testi negatif çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüs (Covid-19) test sonuçları negatif çıktı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Erdoğan'a 5 Şubat'ta başta ses kısıklığı olmak üzere bazı semptomlar göstermesi üzerine yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını hatırlattı.

OMİCRON'A YAKALANMIŞTI



Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinde izolasyona geçtiğini belirten Topaloğlu, bu süreçte semptom takibi ve detaylı günlük muayeneleri gerçekleştirdiklerini söyledi.



Topaloğlu, "Bunun dışında bu süre zarfında iki kez, gözden bir şey kaçmaması amacıyla kan tahlilleri yapıldı. Hamdolsun onlarda da herhangi bir sorun tespit etmedik. Aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın son 2-3 gündür şikayetleri ve semptomları tamamen kayboldu. Hanımefendinin ise çok hafif düzeyde semptomları mevcut, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde tablo devam etmekte." dedi.

"İKİ GÜNDÜR YAPTIĞIMIZ TESTLER NEGATİF"



Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19 sürecini rahat atlatmasında aşının etkili olduğunun altını çizen Topaloğlu, "Aşının kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Pandeminin başından beri Cumhurbaşkanımızın aşı konusundaki duruşu çok netti. Ülkemizde ilk aşı olan kişilerden Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu davranışıyla da bütün vatandaşlarımıza örnek oldu zaten. Hatırlatma dozu da dahil bütün aşıları tamdı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Özellikle sürecin bu kadar sorunsuz ve rahat geçirilmesinde aşının çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu,



Erdoğan'a karantina sürecine özel bir beslenme ya da diyet programı uygulanmadığına değinen Topaloğlu, "Sayın Hanımefendi, Sayın Cumhurbaşkanımızın diyeti konusunda çok hassas. Kendisi normalde de sağlıklı bir diyet programını Cumhurbaşkanımıza uyguluyor. Bu hastalığa özel bir program yapmadık, bu diyete devam edildi. Ama enfeksiyon hastalıklarında tüm hastalarımıza önerdiğimiz gibi bol sıvı almasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan da istedik." diye konuştu.

"BU SÜREÇTE DESTEK OLANLARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Sağlık durumuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan da, "Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı.



Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın" dedi.

Eşi Emine Erdoğan'ın hastalığı hafif geçirdiğini de belirten Cumhurbaşkanı, "Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



FAHRETTİN ALTUN: YOĞUN MESAİSİNE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Erdoğan'ın yarın (bugün) mesaisine başlayacağını söyledi.

Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız kısa sürede sağlığına kavuştu çok şükür. Cumhurbaşkanımız Allah’ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın başlayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.