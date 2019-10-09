Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. Harekatın adı Barış Pınarı Harekatı...

Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.



Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir."

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama öncesi Suriye'nin Resulayn kentindeki YPG mevzilerinden patlama sesleri duyuldu. Ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Bölgenin TSK'ya ait obüs ve F-16'lar tarafından vurulduğu tahmin ediliyor.

Türk askerinin karadan giriş yapıp yapmadığına yönelik henüz bir bilgi yok.

Sınır bölgesine sevkiyatlar sürerken, özellikle Akçakale ve Ceylanpınar odaklı büyük miktarda yığınak yapılıyor. Bölgeye komando tugaylarından beş bin kişilik birlik gönderildi.



Bölgede Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından birlikler var. Zırhlı birliklerden de takviyeler yapılıyor.



HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ



Olası harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması bekleniyor.

SMO BİRLİKLERİ DE BÖLGEDE



Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor.



Çalışmalar bittikten sonra harekatın icra aşamasına geçilecek. Harekatın topçu atışlarıyla başlaması ihtimal dahilinde. Muhtemel tehdit unsurlarının yerleştiği bölgeler vurulacak.

SAVAŞ UÇAKLARI VE SİHA TAKVİYESİ

Harekat sahasında uçuş olup olmayacağı tartışılıyor. Pentagon Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını duyurmuştu. Bu Suriye hava sahasının Türk uçaklarına yasaklandığı şekilde yorumlanmıştı. Harekatta hava kuvvetlerinin kullanılıp kullanılmayacağı şimdi merak konusu.

Karadan yapılan takviyelerin yanı sıra Diyarbakır'dan gönderilen savaş uçakları da var. Savaş uçaklarının yanı sıra silahlı helikopterlerin desteği ve SİHA'ların da desteği olabilir. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra harekat için emir verilecek.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TELEFON

Harekat öncesi telefon diplomasisi de devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.HABERE GİT

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Bölgelerdeki gelişmelere ilişkin ABD Başkanı Trump'tan da yeni açıklamalar var. Yine Twitter'dan paylaşım yapan Trump, bölgede bulunan 50 askerlerini çektiklerini kaydetti. Trump Avrupa'nın kabul etmediği DAEŞ'lileri de Türkiye'nin alması gerektiğini belirtti.HABERE GİT

VİDEO: HAREKAT ÖNCESİ SINIR HATTINDAN SON BİLGİLER