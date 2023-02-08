SON DAKİKA HABERİ: 10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıma yol açtığı 10 il için aldığı 3 aylık olağanüstü hal kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 8 Şubat günü saat 01.00'den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

SON DAKİKA HABERİ: 10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 10 ilde 3 aylık OHAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 10 ilde 3 aylık OHAL

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 10 ilde 3 aylık OHAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 10 ilde 3 aylık OHAL

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Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Öte yandan OHAL ilanının 9 Şubat Perşembe günü Meclis'te görüşülmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı önce Meclis'e sunulacak ve Genel Kurul'a gelecek. Yapılacak görüşmelerin ardından, Genel Kurul'da oylamaya sunulacak.

OHAL kararında en az 151 milletvekilinin oyu gerekiyor. Milletvekillerinin ağırlıklı olarak deprem bölgesinde olması nedeniyle, OHAL kararının perşembe gününe bırakıldığı belirtildi.

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