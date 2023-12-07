SON DAKİKA HABERİ... 73 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 1264 kişi gözaltında

SON DAKİKA HABERİ: Silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde düzenlenen Mercek-7 operasyonunda iki binden fazla tabanca ve tüfek ele geçirilirken 1264 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ... 73 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 1264 kişi gözaltında

Son dakika haberi! 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek-7 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

73 ilde İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerinin son 4 günde düzenlediği operasyonlarda ev, iş yerleri ve yollarda 787 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir ve Ankara'da şüpheli 468 kişi gözaltına alınırken genelinde bu sayı 1264 oldu.

Bakan Yerlikaya'nın X paylaşımında operasyona dair şu ayrınlar yer aldı:

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Bitlis, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Denizli, Zonguldak, Aydın, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Eskişehir, Malatya, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak, Aksaray, Düzce, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yozgat olmak üzere 73 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan MERCEK-7 Operasyonları'nda 787 ruhsatsız tabanca yakalandı.


İlk 5 şehrimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 146 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 187 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 62 tabanca, 19 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 88 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da 53 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de 51 tabanca ele geçirildi. 83 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ankara'da 36 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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