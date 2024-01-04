SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşecek

SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanı Antony  Blinken, cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'in Türk mevkidaşı ile İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini görüşeceğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşecek
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