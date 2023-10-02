SON DAKİKA HABERİ | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Diğer teröristin kimlik tespit çalışmaları sürüyor

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’daki bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bombalı eylemi gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Tunç, “Adli soruşturma devam ediyor. Gerekli açıklamalar, soruşturmanın neticesinde yapılacaktır.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Diğer teröristin kimlik tespit çalışmaları sürüyor
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