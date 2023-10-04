SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'nın Çankaya ilçesinde pazar yerinde bulunan sahipsiz paket endişe yarattı. Çevre güvenliği alınarak fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
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Son dakika haberi! Olay, dün saat 22.00 sıralarında Dikmen Caddesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde sahipsiz bir paket görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, paketin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bu arada Emniyet Müdürlüğü'nden şüpheli paket uygulaması yapılacağı belirtilerek, vatandaşlara endişe etmemeleri konusunda uyarı yapıldı. Ardından paketin yanına gelen bomba imha görevlisi, yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı.

Paketi kimin bıraktığı konusunda araştırmalar sürdürülüyor. 

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