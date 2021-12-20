Asgari ücrete vergi muafiyeti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek.

Görüşmede, asgari vergi muafiyetinin genişletilmesi konusu ele alınacak.

Asgari ücretten, damga vergisi ve gelir vergisinin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınıyor. Ancak teklifin, sadece asgari ücretlileri kapsaması, diğer çalışanlardan damga vergisi ve gelir vergisi alınmaya devam etmesi noktasında oluşan tepkiler nedeniyle hükümet yeni arayışa yöneldi.

Çalışanlar arasında "eşitsizlik" yarattığı iddiası nedeniyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokrasisi, yeni düzenleme üzerinde çalıştı.

Yapılan çalışmaya göre, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklife yeni bir önerge verilerek, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınması planlanıyor. Bu formül akşam yapılacak görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Eğer Cumhurbaşkanı kabul ederse, teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında önerge verilerek madde değiştirilecek. Eğer düzenleme bu şekliyle yasalaşırsa, devlet, 16 milyon bordroludan ayda 330 TL yani toplamda ayda 5.2 milyar TL alacağından vazgeçmiş olacak.