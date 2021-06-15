SON DAKİKA HABERİ: AYM, HDP kapatma davasında ilk incelemeyi 21 Haziran'da yapacak

SON DAKİKA HABERİ: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi 21 Haziran'da yapacak.

NTV Haber 15.06.2021 - 14:02 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 14:09

SON DAKİKA HABERİ: AYM, HDP kapatma davasında ilk incelemeyi 21 Haziran'da yapacak

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HDP'ye kapatma davası: 451 isim için siyasi yasak isteniyor

HDP'ye kapatma davası: 451 isim için siyasi yasak isteniyor

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HDP kapatma davasında ilk inceleme haftaya yapılacak.

Anayasa Mahkemesi raportörü iddianameyle ilgili incelemesini tamamlayarak heyete sunacak ve 21 Haziran'da yapılacak toplantıda iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Bu toplantıda iddianamede yer alan siyasi yasak ve hazine yardımlarının bulunduğu banka hesaba bloke konulmasına ilişkin talep de ele alınacak. İddianame kabul edilirse ön savunma için HDP'ye gönderilecek.

Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Savcınını sözlü açıklama, HDP'nin de sözlü savunma yapmasından sonra raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak ve mahkeme kapatma istemini karara bağlayacak .

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