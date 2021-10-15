SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan ile ilave doğalgaz için anlaşma

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Türkiye 2024 yılı sonuna kadar Azerbaycan'dan ilave doğalgaz alacak.

Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı.

Türkiye'nin, dünyanın enerjide arz krizi yaşadığı dönemi sıkıntısız atlatacağını söyleyen Dönmez, "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı" dedi.

Türkiye'nin gazı pahalıya aldığı iddialarını da yalanlayan Dönmez, "BOTAŞ'ın doğalgaz alım fiyatı uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu ve 1300 doların altında" diye konuştu.

Bakan Dönmez, TPAO ve BOTAŞ'ın özelleştirileceği iddialarına da değindi, "Ne TPAO ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı" ifadelerini kullandı.