SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, "Ukrayna bağlamında, Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez dile getirdiği daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölge huzur ve istikrarının yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkesin ilan edilmesinin önemini vurguladı.



Ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğunun gözlemlendiği görüşmede, başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmeler üzerinde de duruldu.



Ayrıca görüşmede, insani yardım konusunda, her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.



Suriye'nin kuzeyi bağlamında ise Bakan Akar, terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.



Akar, bu konularda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemini bir kez daha dile getirdi." denildi.

