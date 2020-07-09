SON DAKİKA HABERİ... Bakan Koca: İstanbul'da DSÖ ofisi açılıyor (DSÖ'den Türkiye'ye övgü)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "DSÖ ile Türkiye arasındaki ilişkilerin genişletilmesi konusunda bölge direktörü ile mutabakat içnideyiz. İstanbul'da DSÖ ofisini hızla hayata geçiriyoruz. DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Covid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir. Ofis sağlık acil durumları konusunda faaliyet gösterecek" dedi.

"İLK ZİYARETİMİ TÜRKİYE'YE YAPTIM"

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge de açıklamasında şunları kaydetti:

"Kısıtlamanın kakması sonrası ilk seyahatimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. Covid sonrası döneme başlıyoruz. Covid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum.

"PANDEMİ HENÜZ SONA ERMEDİ"

Pandemi henüz sona ermemiştir. Çalışmalarımızda bizler son derece hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde en yüksek seviyedeki teyakkuz seviyesinde ilerlemek zorundayız. Türkiye Covid-19 ile mücadelede önemli bir virajı almaktadır. Vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 azalmıştır.

Hükümet birimlerinin ve toplumun bütün segmentlerinin dahil olduğu anlayış ile Türkiye'de devam etmeliyiz. Pandemiye karşı mücadelemizi güçlenerek sürdürmeliyiz. Türkiye'nin yaşlılarda yakaladığı düşük ölüm başarısını sürdürebilmek için hedeflenmiş müdahalelere ihtiyaç var.

Sonbahar aylarıyla artan grip mevsiminde risklere karşı hazır olmalıyız."

Soruları da yanıtlayan Kluge, Türkiye'nin Covid-19 mücadelesiyle ilgili olarak, "Türkiye'de ölüm ve vaka oranları nisan ortasından bugüne yüzde 70'in üzerinde düşüş kaydetti. AB'nin güvenli seyahat edilebilecek ülkeler kriterlerine bunun girdiğini düşünüyoruz. Türkiye test sayılarını iki katın üzerinde artırdı. Türkiye yaşlı ölümleriyle ilgili de büyük başarıya imza attı.