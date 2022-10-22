SON DAKİKA HABERİ: Bartın'daki maden kazası için komisyon kararı Resmi Gazete'de

SON DAKİKA HABERİ: Bartın'da meydana elen maden patlamasıyla ilgili MecLis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Bartın'daki maden kazası için komisyon kararı Resmi Gazete'de

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Bartın'daki maden faciasının delilleri 15 torba ile adliyede

Son dakika haberi! Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu maden kazasının tüm önleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

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