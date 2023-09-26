SON DAKİKA HABERİ: CHP'de kurultay tarihi belli oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay tarihi belli oldu.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.



Toplantıda 38. olağan kurultayın, MYK'nın önerdiği gibi, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına yönelik karar çıktı.

PM'de alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.

CHP'de il kongreleri de devam ediyor. Şu ana kadar 33 ilde kongre süreci tamamlandı. Ankara'da hafta sonu yapılan kongrede Ümit Erkol il başkanı seçildi.

196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile Cemal Canpolat adaylıklarını açıkladı.

İl kongreleri 15 Ekim'e kadar sürecek.